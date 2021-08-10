МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ рассчитывает, что в ближайшее время ситуация на топливном рынке нормализуется, уже наметился тренд на снижение биржевых цен, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, чьи слова приводятся в пресс-релизе кабмина. Новак: власти могут ввести запрет экспорта нефтепродуктов

"Мы начинаем наблюдать тренд на понижение биржевых цен. Рассчитываем, что в ближайшее время ситуация нормализуется", — сказал Новак в ходе прошедшего совещания по ситуации на рынке нефтепродуктов.

При этом он подчеркнул, что нефтяные компании могут и должны оказать содействие в стабилизации оптового рынка. По его словам, этому в первую очередь будет способствовать равномерное увеличение предложения нефтепродуктов на бирже.

"Мы уже приняли решение поднять нормативы реализации автобензина на бирже до 12%. В частности, увеличение предложения можно обеспечить за счет накопленных запасов топлива" — добавил вице-премьер.

Он также поручил Минэнерго скорректировать механизм формирования графика ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), чтобы обеспечить баланс рынка в летний период, сообщается в пресс-релизе кабмина.

"Поручаю Минэнерго России скорректировать механизм формирования графика ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, чтобы обеспечить баланс рынка в летний период", — приводятся в релизе слова вице-премьера.

По словам Новака, можно донастроить биржевую торговлю топливом, в частности временно запретить продавать топливо не производителям и ограничить дневной рост цен.

"Считаю целесообразным принять меры по донастройке биржевой торговли. В частности, речь может идти о временном запрете продажи топлива не производителям… ограничении предельного роста внутри торговой сессии", — приводятся слова Новака в пресс-релизе кабмина РФ.