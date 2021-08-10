МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Власти Германии — как федеральные, так и региональные — утроят расходы на реконструкцию районов западной части страны, которые в июле наиболее сильно пострадали от наводнения. На это выделят порядка 30 миллиардов евро.

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Как пишет агентство Bloomberg, точную стоимость, во сколько обойдется восстановление инфраструктуры в стране, главы субъектов вместе с канцлером Ангелой Меркель обсудят 10 августа.

Половина из заявленной суммы будет выделена из федерального бюджета. другая половина — поступит из пострадавших земель, в том числе из Северной Рейн-Вестфалии и Рейнланд-Пфальц. Именно на них пришелся самый сильный ущерб.

Ранее власти заявляли, что объем финансовой помощи на восстановление регионов составит только 10 миллиардов евро. Но в немецких федеральных землях столкнулись с резкой нехваткой строительных материалов для качественной ликвидации последствий стихии.

Помимо этого, были разрушены мосты и дороги: их восстановление невозможно без крупных вложений.