МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. В России за сутки зарегистрировали 21 571 новый случай COVID-19, общее число выросло до 6 512 859, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 21 571 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 740 (8,1%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что всего в РФ зарегистрировано 6 512 859 случаев коронавирусной инфекции, темп прироста составляет 0,33%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве — 2076, Петербурге — 1804, Подмосковье — 1054.

Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Ненецком автономном округе — 12, Чукотском автономном округе — 9.

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве — 0,14%, Республике Татарстан — 0,19%, Республике Алтай — 0,21%,.

За сутки выписаны 20 067 человек после COVID-19, за все время пандемии — 5 808 777.

За сутки в РФ подтверждены 799 смертей пациентов с COVID-19, за все время скончался 167 241 человек.