МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. США, Китай и Россия не ратифицировали дополнительное соглашение к Договору о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, запрещающее военную деятельность на Луне. Об этом пишет американское издание Defense One. США предсказали долгую безработицу

Речь в статье идет о том, что на Луне имеется ограниченное число локаций, подходящих для размещения обитаемых или посещаемых баз. Согласно Defense One, Китай или Россия, разместив свои базы в экономически выгодных местах, могут организовать вокруг них зону безопасности, куда будет ограничен доступ США.

Издание заявило, что допускает возможность того, что данное обстоятельство может спровоцировать военные действия, и это потребует защиты активов США на расстоянии 272 тысяч миль (около 438 тысяч километров) от Земли.

"В будущем потребуются другие оборонительные и наступательные средства для обеспечения открытого и мирного использования окололунного пространства", — предупредил инженера космических систем Лауры Даффи и юриста Джеймса Лейка Defense One.