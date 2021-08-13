МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Мигранты в июне перевели из России в родные страны 720 миллионов долларов. Это лучший показатель за три года. Об этом сообщает "Коммерсант". Абрамченко предположила, откуда в Россию хлынут мигранты

По данным Центробанка также видно, что в январе-мае среднемесячный объем переводов в страны СНГ составил 496 миллионов долларов. Причем рост переводов идет даже несмотря на то, что из-за пандемии снизился приток иностранцев в Россию.

Директор сервиса "Золотая корона-Денежные переводы" Иван Ситнов объяснил, что "на фоне закрытых границ конкуренция за рабочую силу возросла. По ряду профессий выплаты мигрантам уже сравнялись с зарплатами граждан РФ".

Данная тенденция также связана и с реализацией нацпроектов в сфере строительства и инфраструктуры, где рабочие-мигранты наиболее востребованы, считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, на стройках в России не хватает 1,5-2 миллиона мигрантов. Он также отметил, что Россия сейчас переживает рост строительной инфляции из-за постковидного бума, и потому цены будут только расти.