Банк России: в июне мигранты перевели из России в родные страны 720 миллионов долларов
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Мигранты в июне перевели из России в родные страны 720 миллионов долларов. Это лучший показатель за три года. Об этом сообщает "Коммерсант".
По данным Центробанка также видно, что в январе-мае среднемесячный объем переводов в страны СНГ составил 496 миллионов долларов. Причем рост переводов идет даже несмотря на то, что из-за пандемии снизился приток иностранцев в Россию.
Директор сервиса "Золотая корона-Денежные переводы" Иван Ситнов объяснил, что "на фоне закрытых границ конкуренция за рабочую силу возросла. По ряду профессий выплаты мигрантам уже сравнялись с зарплатами граждан РФ".
Данная тенденция также связана и с реализацией нацпроектов в сфере строительства и инфраструктуры, где рабочие-мигранты наиболее востребованы, считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.
По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, на стройках в России не хватает 1,5-2 миллиона мигрантов. Он также отметил, что Россия сейчас переживает рост строительной инфляции из-за постковидного бума, и потому цены будут только расти.
https://1prime.ru/News/20210813/834439495.html
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