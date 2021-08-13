МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Китай и Россия могут стать зачинщиками Третью мировую войну. Об этом рассказал на страницах издания National Interest представитель военно-морской Академии США Джеймс Холмс. Население США стало более разнообразным в расово-этническом отношении

В статье Холмса указывается, что Россия и Китай хотели бы отобрать у Японии некоторые территории. И если на счет России ничего не уточняется, то про Пекин сказано, что он не хочет отказываться от спорных островов Сенкаку. Также делается предупреждение в адрес США: "Со своей стороны, американские лидеры должны задуматься, не сыграют ли они роль британских и французских государственных деятелей 1930-х годов — лидеров, которые думали, что могут умиротворить Гитлера, утолив его ненасытную жажду территорий, имперского статуса и чувства отмщения".

Автор утверждает, что в Восточной Азии "витает" дух 1930-х годов, при этом нельзя исключать грядущего конфликта между Россией и Китаем, хотя для Японии это будет малоутешительно. Автор подчеркивает, что его "обнадеживает" тот факт, что в Японии находятся американские войска, готовые заступиться за своего союзника.

Холмс предупредил, что Россия и Китай способны использовать неядерные стратегии и технологии для нанесения удара по Японии, а США на это не успеют среагировать. "Следует укреплять собственные силы и развивать технологии для ответа, чтобы выдержать конкуренцию", — резюмировал ученый.