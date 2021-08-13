МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Российский банковский сектор во втором квартале 2021 года в части динамики активов показал достаточно неплохой результат. Согласно данным Банка России, объем нетто-активов в реальном выражении за квартал вырос на 3,5%. При этом реальные темпы прироста в апреле-июне оказались на среднем уровне по меркам последних кварталов. Для сравнения, в первом квартале прирост составлял 3,1%, а в четвертом — 4,3%. Однако если сравнивать с динамикой вторых кварталов прошлых лет, то результат в 2021 году является максимальным с 2013 года. При этом в номинальном выражении результат был несколько слабее — активы во втором квартале выросли на 2,3%. Крупнейшие банки России повысили ставки по вкладам

В целом за первое полугодие активы банков выросли на 6,1% в номинальном выражении и на 6,7% в реальном. При этом реальные темпы прироста активов в первой половине текущего года оказались на очень хорошем уровне. Для сравнения сопоставимый результат последний раз был в далеком 2014 году. Аналитики РИА Рейтинг связывают высокие темпы прироста активов с мягкой денежно-кредитной политикой и поддержкой экономики из-за пандемии. В ближайшее время можно ожидать окончание этого этапа, что приведет к снижению темпов роста активов.

В абсолютных величинах объем активов российской банковской системы за шесть месяцев 2021 года увеличился на 6,2 триллиона рублей и по состоянию на 1 июля 2021 года составил 119 триллионов рублей (+2,5 или триллиона рублей +2,3% во II-м квартале).

Сокращение числа игроков на банковском рынке снова набирает обороты, после периода затишья из-за пандемии. В апреле-июне 2021 года было принудительно отозвано 17 лицензий, против 5 лицензий в первом квартале, а во втором квартале 2020 года не было принудительных отзывов, в том числе из-за моратория на выездные проверки Банка России. Суммарный объем активов банков, принудительно лишенных лицензии за второй квартал, по оценкам аналитиков РИА Рейтинг, составил 104 миллиарда рублей. При этом во втором квартале лицензии были отозваны преимущественно у небольших кредитных организаций. С начала же года, по состоянию на 12 августа, было отозвано 22 лицензий у кредитных организаций и НКО, еще 31 были ликвидированы, а у пяти кредитных организаций лицензия была аннулирована. Таким образом, кредитные организации продолжают достаточно быстро покидать рынок.

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ провело анализ и подготовило рейтинг крупнейших банков России по объему активов на 1 июля 2021 года. В рейтинге представлены данные по 370 кредитным организациям России, по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.

Больше половины банков нарастили активы

Согласно результатам исследования, во втором квартале объем активов в номинальном выражении вырос у 191 кредитной организации или у 51,6% общего числа банков в рейтинге. Для сравнения, за аналогичный период в 2020 году доля банков с приростом составляла 43%, но прошлогодний слабый результат был связан с пандемией. Для сравнения в первом квартале 2021 года прирост активов наблюдался только у 40% банков. Таким образом, во втором квартале 2021 года многим банкам удалось продемонстрировать прирост активов, что было ожидаемо и прогнозировалось аналитиками РИА Рейтинг. По мнению экспертов РИА Рейтинг, ситуация продолжит улучшаться, однако по итогам 2021 года менее двух третей банков будут характеризоваться приростом активов.

Разные размерные группы продемонстрировали заметные отличия по доле банков с положительной динамикой активов. В частности, среди наиболее крупных банков из ТОП-50 доля банков с приростом активов составила 64%. В свою очередь у банков с 51 по 100 места прирост активов наблюдался у 54% банков. У двух оставшихся групп из ТОП-200 — с 101 по 150 и с 151 по 200 места доля с приростом активов составила 56% и 46% соответственно. Таким образом, только у самых крупных банков доля банков с приростом активов была заметно выше чем у остальных групп из ТОП-200. При этом у банков за пределами ТОП-200 (с 201 по 371 места) 48% банков характеризовалось приростом активов во втором квартале 2021 года.

В денежном выражении банки за пределами ТОП-100 суммарно показали снижение активов во втором квартале, а прирост был обеспечен наиболее крупными кредитными организациями. Так, у ТОП-50 банков объем суммарных активов во втором квартале относительно результата этих же банков на 1 апреля 2021 вырос на 2,6%. У банков с 51 по 100 места наблюдался прирост суммарных активов на 1,9%, тогда как у банков с 101 по 150 суммарные активы снизились на 0,4%, а у банков с 151 по 200 места суммарные активы остались практически не изменились. В свою очередь у оставшихся банков с 201 по 371 место объем суммарных активов сократился на 0,4%. Таким образом, основной прирост активов обеспечили крупные банки из ТОП-100.

На фоне хорошего результата у крупных банков и слабой динамики у других групп банков в российском банковском секторе продолжилась тенденция роста концентрации активов. Доля ТОП-50 банков в суммарном объеме активов банковского сектора на 1 июля 2021 года выросла до 94,4% (+0,4 процентных пункта за квартал). ТОП-30 банков контролирует 90,8% суммарных активов против 90,4% на 1 апреля 2021 года. На ТОП-10 крупнейших банков уже приходится 76,7% суммарных активов банков из рейтинга. По мнению аналитиков РИА Рейтинг, в 2021 году, с высокой долей вероятности, консолидация активов российского банковского сектора продолжится.

Обращаясь к данным в разрезе банков по форме собственности (государственная, частная и иностранные акционеры) обращает на себя внимание, что банки с государственным участием во втором квартале смогли существенно опередить другие банки по динамике активов. Объем суммарных активов государственных банков во втором квартале 2021 года увеличились на 2,9% против прироста на 1,9% у частных банков и снижения на 1,1% у иностранных банков. Таким образом, в условиях продолжения пандемии госбанки остаются лидерами по квартальной динамике активов. По мнению экспертов РИА Рейтинг, хороший результат госбанков связан с тем, что в условиях пандемии коронавируса именно госбанки являются основным каналом поддержки экономики со стороны правительства. Кроме того, долговое финансирование дефицита бюджета также во многом связано именно с госбанками.

Десятка крупнейших банков обновилась

Списочный состав первой десятка банков во втором квартале обновился. В число крупнейших российских банков вернулся Совкомбанк, который входил в ТОП-10 во втором и третьем кварталах 2020 года. Напомним, Совкомбанк в далеком 2014 году располагался в пятом десятке по объему активов, однако уже в начале 2016 году смог попасть в ТОП-20, что было следствием более чем двукратного роста активов по итогам 2015 года. Дальнейшее рост активов банка был менее динамичный, и вплотную к первой десятке он подобрался в середине 2019 года. При этом попасть в число крупнейших банков Совкомбанк смог во втором квартале 2020 года, однако уже в конце года он покинул число крупнейших. В текущем рейтинге Совкомбанк смог вернуться в число крупнейших благодаря более быстрому росту активов относительно Банка "ТРАСТ". В частности, во втором квартале Совкомбанк характеризовался приростом активов на 6,4%, а Банк "ТРАСТ" снижением активов на 5,9%. Остальные банки из первой десятке по объему активов во втором квартале остались на своих позициях, а темпы их прироста в ТОП-10 варьировались от 6,9% до —0,3.

Наибольшим приростом активов в абсолютном выражении во втором квартале 2021 года характеризовался второй по размеру активов банк — Банк ВТБ, объем активов которого за квартал увеличился на 6,9% или на 1,2 триллиона рублей. Второй по масштабам прироста активов стал Сбербанк, прирост активов у которого составил 0,5 триллиона рублей (+1,4%). При этом основными источниками роста активов у этих банков стали розничное и корпоративное кредитование, а также покупка облигаций Банком ВТБ.

Третьим и четвертым по приросту объема активов в абсолютном выражении по итогам второго квартала стали: Банк ГПБ (Газпромбанк) и Банк "ВБРР" у которых активы выросли на 203 и 190 миллиардов рублей соответственно. Также достаточно большой прирост активов наблюдался у Промсвязьбанка (+159 миллиардов рублей) и НКО НКЦ (+144 миллиарда рублей). С другой стороны, наибольшим сокращением активов среди крупнейших банков характеризовался Банк "ТРАСТ", активы которой за квартал уменьшились на 101 миллиард рублей.

Наилучшая относительная динамика активов среди ТОП-100 крупных кредитных организаций во втором квартале была у частного Банка "Объединенный капитал", активы которого увеличились на 26%, что позволило банку подняться на 12 позиций в рейтинге и расположиться на 84-м месте на 1 июля 2021 года. Значительный прирост активов у этого банка во втором квартале стал следствием межбанковского кредитования и роста вложений в облигации.

Вторым по темпам прироста активов стал банк с государственным участием — Газэнергобанк, активы которого выросли на 23%, в результате чего банк смог занять 69-е место в рейтинге (+12 позиций). Третьим по динамике активов стал банк «Эйч-эс-би-си Банк (РР)», объем активов которого вырос на 21% (+11 позиции, 68-е место). Также прирост более 20% активов во втором квартале продемонстрировал Экспобанк (+12 позиции, 53-е место).

Самую слабую относительную динамику активов среди ста крупнейших банков продемонстрировал Запсибкомбанк, активы которого за второй квартал уменьшились на 16%. При этом снижение активов этого банка обусловлено сокращением розничного кредитного портфеля и вложений в облигации. Второй по темпам снижения активов стал банк «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», сокращение активов которой составило 14%. В текущем рейтинге Запсибкомбанк занимает 88-е место (-8 позиций), а банк «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» — 87-е место (-5 позиций). Третьим по темпам снижения активов из числа крупнейших стал банк "Восточный", активы которого снизились на 13%.

По мнению аналитиков РИА Рейтинг, динамика активов в третьем квартале 2021 года будет хорошей, однако прирост будет меньше чем в начале текущего года. Замедление темпов прироста, как уже упоминалось выше, будет следствием ужесточения денежно-кредитной политики и сворачивания антикризисных мер поддержки. В целом же по итогам 2021 года прогнозный прирост активов составит чуть более 10%.

Рейтинг банков по объему активов на 1 июля 2021 года в PDF-формате >>