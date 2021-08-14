МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. В России зарегистрирован максимум смертей пациентов с COVID за сутки — 819, за все время скончались 169 683 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки подтверждено 819 смертей… За весь период по России умерло 169 683 человека", — говорится в сообщении.

"Москва — 57, Санкт-Петербург — 48, Иркутская область — 39", — уточняет Оперштаб.

В России за сутки зарегистрировано 22 144 новых случаев COVID-19, общее число выросло до 6 579 212.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 22 144 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 816 (8,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что всего в России зарегистрировано 6 579 212 случаев коронавирусной инфекции, темп прироста составляет 0,34%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве — 2317, Петербурге — 1823, Подмосковье — 1307.

Выписаны в стране 19 550 человек после COVID-19, за все время пандемии — 5 867 890.