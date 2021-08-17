МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины не позволяет ей спокойно подойти к наступающему отопительному сезону, страна рискует не достичь своего целевого уровня или этого объема может просто не хватить, прокомментировал РИА Новости доцент кафедры Экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко. "Нафтогаз" назвал цель, которая позволит Украине пройти зиму без сбоев

По данным "Укртрансгаза", к середине августа запасы газа в ПХГ Украины составляют 17,6 миллиарда кубометров – это на 26% меньше, чем год назад. Как заявил глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко, к началу отопительного сезона компания намерена накопить в подземных хранилищах более 19 миллиардов кубометров газа, что позволит пройти зиму без перебоев с учетом дополнительных рисков.

"Экономика страны в настоящий момент (впрочем, эта тенденция типична для последних семи лет) не может позволить существенных инвестиций для пополнения запасов до указанного уровня, тем более, по реверсным закупкам, которые предполагают выплату маржи поставщику, а это —​ завышенная цена относительно "европейского уровня", где состояние​ экономики… кардинально​ лучше украинского", — говорит Чередниченко.

"К тому же, наметившаяся тенденция погодных аномалий, с высокой долей вероятности, может усилиться к наступающей зиме, а это, в свою очередь, может сделать недостаточным даже указанный выше объем запасов в 20 миллиардов кубометров", — добавляет он.​

По словам эксперта, Украина заперта в "тиски", которые создают, с одной стороны, слабая экономика страны, а с другой — острая необходимость значимого роста запасов газа в хранилищах.

"В то же время президент (Украины Владимир — ред.) Зеленский продолжает линию жесткой антироссийской риторики при угасающем интересе Запада к Украине, как к антироссийскому "очагу". Такая позиция ведет к тупику, выход из которого лежит в плоскости абсолютного меркантильно-политического разворота в пользу России. Но вот нужно ли это нам сейчас — пока​ остается под вопросом", — заключает ​Чередниченко.