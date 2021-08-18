МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Принесший катастрофические последствия уход США из Афганистана указывает на интеллектуальную и нравственную несостоятельности американской элиты. Об этом написал в своей статье "Падение имперской Америки" для The American Conservative журналист Род Дреер.

По его словам, политика Вашингтона привела к тому, что Иран стал "господствовать" в Ираке, Сирия была "поделена" между правительством в Дамаске, Турцией и курдами, а в Афганистане вновь правит "Талибан"*. США отменили поставку долларов в Афганистан, чтобы они не попали талибам

"Вот что получилось из крестового похода (президента США — ред.) Джорджа Буша. Вот что осталось от американского лидерства в лице (президентов США Барака) Обамы, (Дональда) Трампа и (Джо) Байдена. И что самое важное, в афганской катастрофе виновато высокое руководство Пентагона, Госдепартамента, а также элита внешней политики и национальной безопасности", — пишет журналист.

Дреер считает, что именно Байден несет ответственность за катастрофический уход из Афганистана, однако в своих оценках касаемо возможности падения афганского правительства он лишь озвучивал то, что ему говорил Пентагон.

"Кто может испытывать доверие к командованию американской армии? К высшему государственному руководству? Точно не люди из стран третьего мира, которым предложили сотрудничать с американскими оккупантами, пообещав, что Америка о них позаботится. И уж точно не после таких событий", — отмечает журналист.

Он подчеркивает, что нынешнюю американскую элиту интересует ведение "культурных войн". Например, в июне, в разгар подготовки талибами своего наступления, посольство США в Кабуле объявило "месячник гордости ЛГБТ", а генерал Марк Милли, возглавляющий Объединенный комитет начальников штабов, рассказывал конгрессу, что американские солдаты должны читать книги по критической расовой теории для лучшего понимания "белой ярости".

"Мы не можем стереть из памяти происходящее в Афганистане. Мы не можем не знать масштабы интеллектуальной и нравственной несостоятельности американской элиты. Мы не можем делать вид, что верим суждениям этих людей просто в силу того, что не видим приемлемой альтернативы. Эти люди разрывают нашу страну на части, проталкивая концепцию неорасизма и дикие гендерные теории <…> Эти люди не в состоянии обеспечить достойное будущее большинству американцев, но о своих собственных детях они несомненно позаботились", — пишет автор.

*"Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России.