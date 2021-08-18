МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Действия Польши во внешней политике все больше приближают страну к состоянию "осажденной крепости", и дают ощущение того, что эта страна "воюет против всех". Поляки резко ухудшили отношения с Европейским союзом, а затем начали борьбу против бизнес-интересов своего ключевого союзника и покровителя — США. Об этом пишет информационное агентство РИА Новости. Польша смирилась с тем, что "Северный поток-2" будет достроен

Сейм принял поправки к законодательным актам о теле- и радиовещании, направленные, в частности, против тв-канала TVN. Это главный оппозиционный канал Польши, и хотя открыто он не был упомянут в тексте документа, все понимали, что поправки принимаются именно против него. Польские власти решили бороться с оппозицией, ограничив иностранную собственность в вещающих организациях.

Но сразу после скандального голосования в сейме громогласное объявление о подаче судебного иска против польского правительства сделала американская телекорпорация Discovery, владеющая данным СМИ. Американцы назвали новый польский закон "дискриминационным", и заявили, что Варшава нарушает двустороннее соглашение об инвестициях между США и Польшей. "Закон негативно отразится на инвестициях ЕС и США в польскую экономику, поэтому мы намерены защищать свои права", — говорится в тексте судебного иска.

Канал TVN и его новостное подразделение TVN24 — настоящая "кость в горле" для правящей партии Польши "Право и справедливость". Еще в 2006 году канал опубликовал видеозаписи, которые доказывали, что деятели из партии "Право и справедливость" пытались подкупить оппозиционных политиков. Тогда в Польше разгорелся масштабный правительственный кризис.

В принципе, ничего из ряда вон выходящего в законе о тв-канале нет. Многие государства мира имеют гораздо более серьезные барьеры для иностранных собственников СМИ и особенно телевидения. Пионеры в этом являются сами Соединенные Штаты, лимитировавшие долю акций в телекомпаниях для иностранцев 25% (медиамагнат Руперт Мердок для обхода этой нормы вынужден был поменять свое австралийское гражданство на американское). С недавних пор похожие ограничения (в размере 20%) для иностранных собственников СМИ введены и в России.

Таким образом, Польша всего лишь идет проторенным путем тех государств, которые защищают свою информационную безопасность. Но этот закон в случае его вступления в действие вынуждает крупного американского инвестора уже в сентябре сего года продать контрольный пакет акций TVN. А на бизнес-интересы американцев, как вы понимаете, в Европе (и тем более в Польше) обычно посягать не принято. Тем более что США ревностно следят за защитой своих инвестиций за рубежом и грозят суровыми карами тем, кто посягнет на них. Известно, что межпартийная группа американских сенаторов уже в довольно жесткой форме предупредила польское правительство о серьезных последствиях для двусторонних отношений в случае принятия закона.