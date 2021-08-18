МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Пластиковая банковская карта, несмотря на развитие бесконтактных технологий, остается одним из любимых средств платежа у россиян — полностью отказаться от нее не готов каждый третий житель нашей страны, говорится в исследовании Россельхозбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Россиян призвали забыть о четырехдневной рабочей неделе

В исследовании, которое проводилось в конце июля, приняли участие порядка 1 тысячи человек в возрасте от 18 лет.

"Несмотря на уверенность в экологичности цифровых носителей, убежденность в безопасности пластиковых карт пока остается ключевым критерием выбора платежного инструмента. Каждый третий участник опроса отметил, что он не готов полностью отказаться от пластиковой карты, поскольку считает ее более надежной по сравнению с цифровым аналогом", — выяснили авторы исследования.

По их данным, в настоящее время пластиковая карта является приоритетным способом оплаты у 7 из 10. Вторым самым популярным способом оплаты товаров и услуг (13% респондентов) являются наличные средства. Чаще всего таким способом оплаты пользуются женщины (74%) и люди старшего поколения (51-65 лет) (40%).

При этом цифровой картой в настоящее время обладают лишь 11% респондентов. Еще 12% опрошенных согласны перейти на цифровые банковские карты, так как они, по их мнению, более удобны и экологичны. При этом для каждого третьего респондента (33%) не имеет значения, каким видом банковской карты пользоваться.

Убежденность в более высокой степени защиты денежных средств и платежей пока остается основным фактором, который побуждает россиян делать выбор в пользу пластиковых карт, пояснила руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк. При этом на практике использование цифровых аналогов может оказаться даже более безопасным, так как исключает риск физической утраты карты и раскрытия нанесенной на ней информации, уверена она.

"По нашим прогнозам, по мере роста осведомленности россиян о безопасности цифровых карт и платежей, а также внимания к вопросам экологии и ответственного потребления количество пользователей цифровых карт и частота их использования будут расти", — заключила Деменюк.