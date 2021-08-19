МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Разработка лекарств от COVID началась не сразу, поскольку предполагалось, что коронавирус — это сезонная инфекция. На сегодняшний день работа в этом направлении ведётся, но она займёт больше времени, чем создание вакцин. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на комментарий замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, члена-корреспондента РАН Александра Горелова. Эпидемиолог назвал условие превращения COVID-19 в сезонное заболевание

Он подчеркнул, что, помимо создания самого вещества, нужно подобрать концентрацию, дозу, поэтому путь более продолжительный, чем при создании вакцин. Исследования будут продолжаться и дальше, но если вирус станет сезонным, то они прекратятся.

Эксперт добавил, что существуют и другие инфекции, против которых есть вакцины, но нет лекарств. В качестве примера он привёл бешенство и корь.

Горелов также напомнил, что профилактика заболевания лучше, чем его лечение.