МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Россия активно наращивает мощь военно-морского флота, подавая тем самым сигнал Западу. Об этом пишет китайское издание Синьхуа.

Россия, как отмечает издание, развивает флот по нескольким направлениям. Во-первых, это строительство кораблей. В частности, выделяются передовые разработки в сфере подлодок: атомная субмарины "Белгород" и "Князь Олег". Помимо этого, ожидается появление десантного корабля и легкого фрегата-невидимки. Германия предрекла скорый конец энергетическому господству США

Помимо этого, Москва активно проводит учения за пределами своих территориальных вод. Российский флот стал регулярно имитировать боевые действия в Средиземном море и Тихом океане.

Автор статьи отмечает, что "с начала этого года российский военно-морской флот продолжает наращивать свою мощь, давая отпор Западу".

Он также указал, что Москве приходится заниматься модернизацией ВМФ на фоне влияния внешних и внутренних факторов, включающих ухудшение российско-американских отношений и необходимость обеспечивать безопасность многочисленных водных маршрутов.

Подводя итог, автор подчеркнул, что развитие российских морских военных технологий посылает грозный сигнал Западу и заслуживает внимания.