МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. 30 лет назад несколько советских высокопоставленных чиновников образовали Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР). Это было попыткой сохранить страну и отстранить президента Михаила Горбачева от власти. Сегодняшняя дата навсегда вошла в историю как Августовский путч. Подробнее об этом рассказал РИА Новости.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

В ночь с 18 на 19 августа 1991 года представители высшего руководства СССР, несогласные с политикой реформ Горбачева и проектом нового Союзного договора, создали Государственный комитет по чрезвычайному положению. В него вошли вице-президент Геннадий Янаев, премьер-министр Валентин Павлов, министр внутренних дел Борис Пуго, министр обороны Дмитрий Язов, председатель КГБ Владимир Крючков, первый зампред Совета обороны Олег Бакланов, председатель Крестьянского союза Василий Стародубцев, президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи Александр Тизяков. В США признали, что Россия готова к войне лучше, чем НАТО

В этот день была предпринята попытка захвата власти путчистами, сопровождавшаяся вводом войск в крупные города. В Москву ввели около 4 тысяч военнослужащих, 362 танка, 427 бронетранспортеров и боевых машин пехоты. Несколько десятков танков вплотную приблизились к Дому Верховного Совета и правительства РСФСР на Краснопресненской набережной.

На защиту Белого дома и сопротивление путчистам вышли президент РСФСР Борис Ельцин и его сторонники. Тогда Ельцин, стоя на танке, зачитал "Обращение к гражданам России", в котором назвал действия ГКЧП "реакционным, антиконституционным переворотом" и призвал граждан страны "дать достойный ответ путчистам и требовать вернуть страну к нормальному конституционному развитию". Ельцин также подписал указы № 59 и № 61, в которых создание ГКЧП было квалифицировано как попытка государственного переворота; союзные органы исполнительной власти, включая силовые структуры, были переподчинены президенту РСФСР.

Что же касается Горбачева, то он находился на отдыхе в Крыму и был изолирован на правительственной даче в Форосе. Спустя три дня после начала путча он с семьей вернулся в Москву. В тот же день была прекращена деятельность ГКЧП. Его членов и ряд других деятелей, поддержавших ГКЧП, в том числе председателя Верховного Совета СССР Лукьянова, арестовали.

ПОПЫТКА СОХРАНИТЬ СССР

Бывший вице-президент Российской Федерации Александр Руцкой, занимавший этот пост с 10 июля 1991 года вплоть до упразднения должности в декабре 1993 года, однако, не согласился с тем, что события августа 1991 года называют "путчем".

Он подчеркнул, что, по его мнению, "это был не путч, а попытка с допущенными ошибками сохранить Советский Союз. И за эти годы мое отношение к тем событиям не изменилось. А как оно может измениться, если я живой свидетель правды того, что происходило? Я знаю, что я видел… Это было введение чрезвычайного управления страной. Такое решение было принято Горбачевым еще в марте. А это произошло в августе". Германия предрекла скорый конец энергетическому господству США

По его словам, ГКЧП допустил самую главную ошибку — ввел войска в Москву. "Этого делать нельзя было. И далее запустили искаженную информацию, что Горбачев арестован. Я вывозил Горбачева из Фороса, и я остановил весь этот процесс, а не великий полководец Ельцин", — отметил Руцкой.

Последний председатель Верховного совета России Руслан Хасбулатов, в свою очередь, рассказал РИА Новости, что его мнение о событиях 30-летней давности тоже не изменилось.

"У меня отношение к путчистам было вполне хорошее, но не к их методам. То, что они дождались, когда Горбачев уехал в отпуск, и тихо-тихо стали совершать этот переворот, вот это вызвало у меня неприятие. Я говорил им: ну ты — глава правительства, ты — глава могущественного ведомства, ты — министр, ты — секретарь ЦК. Чего ж вы не созвали Верховный совет СССР и не поставили эти вопросы там, как это сделал я? Вот ведь в чем у меня было расхождение с этими людьми", — объяснил он.

"Путч не состоялся. Не состоялся он по вине самих же путчистов. Как изменилось мое отношение? Я вам скажу такую вещь, что я был и буду оставаться сторонником Советского Союза. Другое дело, что сейчас его, конечно, не восстановишь", — резюмировал Хасбулатов.