МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 августа, снизилось на 29 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 348 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны. Фьючерсы на фондовые индексы США заметно снижаются

Аналитики, опрошенные агентством Daily FХ, ожидали показатель на уровне 363 тысяч. Показатель за неделю, завершившуюся 7 августа, был пересмотрен до 377 тысяч с 375 тысяч.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 19 тысяч с пересмотренного показателя прошлой недели — до 377,75 тысячи. Показатель предшествующей недели был пересмотрен до 396,75 тысячи с 396,25 тысячи.

При этом общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 7 августа, упало на 79 тысяч с показателя предыдущей недели — до 2,82 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 2,899 миллиона с 2,866 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.