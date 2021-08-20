МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Покупка недвижимости для сдачи в аренду может стать нецелесообразной с точки зрения вложения денег, если государство возложит на хозяев квартир ответственность за поведение арендаторов. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на "Агентство инвестиций в недвижимость Москвы". Риэлтор рассказал, как снизить цену на аренду квартиры

Риелторы отмечают, что любая дополнительная нагрузка на арендодателя сказывается на арендаторе. Поэтому, если вырастет налоговое бремя для тех, кто сдает жилье, вырастут и ставки. Это может произойти постепенно, через полгода или через 11 месяцев.

"Более серьезные проблемы могут начаться, если государство возложит ответственность за арендаторов на арендодателей. Кроме того, значительные изменения на рынке произойдут, если арендный бизнес необходимо будет зарегистрировать как ИП (индивидуальное предпринимательство — прим. ред.)", — предупреждают они.

При этом эксперты не видят альтернативы инвестициям в недвижимость. Они ожидают, что рынок жилья сможет "подстроиться под изменения условий". По их данным, в настоящее время доходность от сдачи квартир в аренду достигает 6-7 процентов годовых.

"Если процент будет ниже, то все перейдут на депозиты в банки. Сейчас рынок аренды находится на своих самых низких и кризисных позициях, но при этом с него люди не уходят", — отмечается в сообщении.