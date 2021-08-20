МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Посол Египта в Москве Ихаб Наср опроверг РИА Новости сообщения СМИ о том, что возвращающимся с египетских курортов в Россию туристам необходимо пройти 15 пунктов досмотра.

Ранее СМИ сообщали о том, что туристы, вылетающие из Шарм-эш-Шейха и Хургады прямыми рейсами в Россию, должны пройти 15 пунктов досмотра. Россиянам предложили менее дорогую альтернативу Турции и Египту

"Я думаю, что 15 — это все-таки преувеличение. Я могу посчитать. Там где-то 2-3 контрольных пункта. Не 15. Но в любом случае, они созданы для того, чтобы обеспечить наивысший уровень безопасности и защиты наших гостей. Я думаю, это общая цель. Я думаю, это должно помочь нашим гостям чувствовать себя более расслабленными и наслаждаться отдыхом в безопасности", — сказал он в беседе с агентством.

Россия возобновила авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с 9 августа с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов. Разрешение на выполнение этих рейсов получила авиакомпания "Россия".

С этой же даты регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх начала выполнять авиакомпания Egypt Air. А с 27 августа РФ увеличивает количество рейсов на курорты Египта.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека.

Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились.

В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.