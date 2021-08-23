Биржи Азии растут в рамках коррекции после снижения в пятницу
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник коррекционно растут после снижения пятницы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.33 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1% — до 3461,73 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,85%, до 2433,17 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,94%, до 25332,72 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 1,59% — до 3109,07 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,83%, до 27508,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,35%, до 7486,8 пункта.
В пятницу азиатские фондовые рынки снизились в среднем на 1% на опасениях за мировую экономику в связи с ростом заболеваемости COVID-19. В понедельник биржи восстанавливаются после падения.
Отчасти сдерживает рост индексов статистика по региону. Так, композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг Японии, по предварительной оценке, в августе снизился до 45,9 пункта с июльских 48,8 пункта.
В Австралии, по предварительной оценке, композитный индекс PMI в августе снизился до 43,5 пункта с 45,2 пункта в июле.
https://1prime.ru/News/20210823/834506846.html