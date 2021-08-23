МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник коррекционно растут после снижения пятницы, свидетельствуют данные торгов. Россиян научили, как заработать деньги без трудоустройства по найму

По состоянию на 7.33 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1% — до 3461,73 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,85%, до 2433,17 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,94%, до 25332,72 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 1,59% — до 3109,07 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,83%, до 27508,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,35%, до 7486,8 пункта.

В пятницу азиатские фондовые рынки снизились в среднем на 1% на опасениях за мировую экономику в связи с ростом заболеваемости COVID-19. В понедельник биржи восстанавливаются после падения.

Отчасти сдерживает рост индексов статистика по региону. Так, композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг Японии, по предварительной оценке, в августе снизился до 45,9 пункта с июльских 48,8 пункта.

В Австралии, по предварительной оценке, композитный индекс PMI в августе снизился до 43,5 пункта с 45,2 пункта в июле.