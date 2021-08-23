МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индикаторы США коррекционно растут в понедельник после снижения по итогам прошлой недели, в том числе на макростатистике, свидетельствуют данные торгов. Продажи жилья на вторичном рынке США в июле неожиданно выросли

По состоянию на 17.27 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,73%, до 35378,21 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,18%, до 14888 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,84%, до 4478,85 пункта.

По итогам предыдущей недели ключевые американские индексы снизились на общем негативном фоне. Инвесторов беспокоили риски, которые представляет возобновившийся рост заболеваемости коронавирусом в мире. Кроме того, влияние оказал и протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, где регулятор обозначил возможность более скорого сворачивания стимулирования.

Экономист ING Карстен Бжески (Carsten Brzeski), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, полагает, что рост глобальной экономики стабилизировался. По его словам, это связано с "неуверенностью", связанной с распространением штамма коронавируса "дельта", а также с проблемами в цепочках поставок. Фьючерсы на индексы США в основном растут

Трейдеры в понедельник также обратили внимание на макростатистику. Так, количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июле выросло на 2% по сравнению с пересмотренным показателем июня — до 5,99 миллиона. При этом аналитики, напротив, ожидали снижения показателя.

Одним из главных ближайших событий является симпозиум в Джексон-Хоуле 26-28 августа. Рынки ожидают выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, который может дать более точные сроки начала сворачивания мер стимулирования экономики, в том числе выкупа активов с рынка.