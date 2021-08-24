МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Инициатива Банка России ограничить для банков время, в течение которого ряд их сервисов могут быть недоступны, не является радикально новой, кредитные организации сами устанавливают себе дедлайны по устранению сбоев, сообщил РИА Новости руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Максим Костиков. Банк России планирует ограничить время простоя банковских онлайн-сервисов

Банк России опубликовал проект положения об обязательных требованиях к операционной надежности банков, в котором, в частности, предложил ограничить двумя часами время, в течение которого ряд сервисов банка, в том числе его приложения, могут быть недоступны.

"В данной инициативе Центробанка нет ничего радикально нового. Банки самостоятельно ставят себе аналогичные дедлайны, так как недоступность сервисов, по сути, напрямую влияет на их потенциальную прибыль", — заявил Костиков.

Согласно материалам ЦБ, не более двух часов могут быть недоступны процессы, обеспечивающие открытие счетов и вкладов, осуществление переводов и кассовых операций. Не более двух часов дается на устранение сбоя в онлайн-сервисах дистанционного обслуживания. В России представили банкомат с новой функцией

Кроме того, регулятор определил такой же допустимый порог простоя для технологического процесса осуществления идентификации по биометрии.

Но при этом сбой в работе по размещению и обновлению биометрических данных в единой биометрической системе в крупных банках с активами более 500 миллиардов рублей не должен длится дольше 30 минут.

Согласно документу, самый большой порог простоя определен для технологического процесса, обеспечивающего операции на финансовых рынках – сутки.

Банки должны сообщать в ЦБ о сбоях и принятых ими мерах. Данные предложения, в случае их принятия, должны вступить в силу с октября 2022 года.