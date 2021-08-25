МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Число пенсионеров в России на 1 апреля текущего года составило 42,6 миллиона человек, в том числе 8,6 миллиона работающих пенсионеров, говорится в аналитической записке Счетной палаты. "АвтоВАЗ" надеется возобновить работу в Тольятти на следующей неделе

"По имеющимся у ПФР данным на момент проведения оперативного анализа, число пенсионеров на 1 апреля 2021 года в целом составило 42 604,44 тыс. человек, получателей страховых пенсий – 38 779,75 тыс. человек, из них получателей страховых пенсий по старости – 35 357,27 тыс. человек. Число работающих пенсионеров всего составило 8 613,30 тыс. человек", — сказано в документе.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров в России с 1 января проиндексированы на 6,3%, в результате средний размер вырос до 16 921 рубля. Средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров увеличился до 17 536 рублей, средний размер пенсии по инвалидности неработающих пенсионеров — до 10 401 рубля, указывает Счетная палата.

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ о единовременной денежной выплате пенсионерам в 10 тысяч рублей. Выплаты должны быть произведены в сентябре.