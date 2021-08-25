МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) по итогам первого полугодия 2021 года исполнен с профицитом в 19,8 миллиарда рублей, говорится в аналитической записке Счетной палаты.

"За первое полугодие 2021 года бюджет ПФР исполнен с профицитом в объеме 19 820,87 млн. рублей, в том числе по распределительной составляющей — 8 886,26 млн. рублей и по накопительной составляющей — 10 934,61 млн. рублей", — говорится в документе.

Счетная палата отмечает, что в бюджет ПФР за январь-июнь поступило 4,465 триллиона рублей, что на 375,867 миллиарда рублей (на 7,8%) меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Поступления из федерального бюджета сократились на 560,17 миллиарда рублей (на 25,3%), до 1,655 триллиона рублей. Доля средств федерального бюджета в доходах фонда снизилась до 37,1% с 45,8% в первом полугодии 2020 года.

Расходы ПФР за первое полугодие уменьшились на 349,3 миллиарда рублей (на 7,3%) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составили 4,445 триллиона рублей.

"Снижение расходов связано с отсутствием в 2021 году расходов на дополнительные выплаты семьям с детьми, предусмотренные в рамках поддержки населения в период пандемии коронавируса, которые были в этом же периоде 2020 года", — указывает контрольное ведомство.