МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Россия начинает выдавать иностранным туристам визы на шесть месяцев, соответствующий закон вступает в силу в среду.

Изменения в законе "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" были подписаны президентом страны Владимиром Путиным в мае этого года. Новый закон разрешает выдавать полугодовые туристические визы для граждан всех стран вне зависимости от визовой политики этих государств в отношении россиян.

Ранее для въезда в Россию иностранцы могли получить визу сроком на один месяц или на полгода в зависимости от того, какого срока визы выдают страны их гражданства, то есть на принципах взаимности.

Для получения визы необходимо предоставить подтверждение о приеме организацией, сведения о которой содержатся в едином реестре туроператоров, либо о бронировании места в гостинице из единого перечня классифицированных гостиниц.

Кроме того, для оформления туристической визы заявитель должен предоставить паспорт, заполненную визовую анкету, две фотографии и оплатить консульский сбор, который зависит от страны.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, поручил правительству проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавирусной инфекции в России для иностранцев. По его словам, Россия может предоставить возможность иностранным гражданам приехать в Россию и сделать здесь прививку. В конце июня замглавы МИД РФ Евгений Иванов сообщил РИА Новости, что выдача электронных виз для "вакцинного туризма" в Россию пока не обсуждается. По его словам, когда оперштаб примет решение о возобновлении выдачи электронных виз, тогда она будет введена для всех категорий, а не только для туристов, желающих вакцинироваться.