МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Компания Apple по итогам прошлого полугодия стала лидером на российском рынке беспроводных устройств в денежном выражении, свидетельствуют данные аналитики оператора МТС и ритейлера "Связной", которые есть в распоряжении РИА Новости. Эксперт рассказала, за что могут оштрафовать владельцев собак

"Apple заняла 40% российского рынка беспроводных наушников в денежном выражении… Второе место по сумме продаж заняла компания JBL с долей 14%, далее идет Samsung с 13%, Xiaomi — 6%, Sony и Huawei по 4%", — говорится в сообщении сотового оператора.

Данные о продажах беспроводных наушников подтвердили агентству в крупнейшем российском сотовом ритейлере — "Связном". Как показывают его данные, Apple получила от продаж таких устройств 8,2 миллиарда рублей. Объем продаж компании JBL за тот же период составил 2,9 миллиарда рублей, Samsung – 2,6 миллиарда.

В количественном же выражении, как подсчитали аналитики МТС, лидером рынка беспроводных наушников в России за период с января по июнь стала компания JBL, заняв 20% рынка. "В тройку вошли Xiaomi — 14% и Apple — 11%. На четвертом месте Samsung — 5%, на пятом — Honor с 4% и на шестом — Huawei с 2%", — добавили в компании. К тому же выводу пришли и аналитики "Связного": по данным компании, JBL продала за указанный период 971 тысячу беспроводных устройств, Xiaomi – 666 тысяч, Apple — 537 тысяч.

В итоге, как отметили в МТС, за первые полгода проводные наушники "впервые потеряли первенство по количеству купленных устройств", их доля на российском рынке наушников составила 47%, а продажи упали на 18%.

"Активный спрос на беспроводные наушники обусловлен, прежде всего, массовым переходом на удаленную работу. Безусловно, интерес к ним будет сохранятся и дальше, это удобный аксессуар, который наравне с зарядным устройством уже стал незаменимым для пользователей", — отметил вице-президент по закупкам и развитию "Связного" Михаил Догадин, слова которого привела пресс-служба компании.