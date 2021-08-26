МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Половина данных и выводов, которые содержатся в нефинансовых отчетах бизнеса о выполнении экологических норм и сохранении климата, не соответствует действительности, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на выездном заседании научно-технического совета ведомства в четверг. В России начнут производить "органическое" вино

"ESG-повестка (Environmental, Social, and Corporate Governance, международная нефинансовая отчетность компаний о соответствии экологическим критериям — ред.), которая так активно лоббируется, дискутируется, заявляется, в моем понимании, в половине случаев является фейком чистым, еще в половине случаев является фейком не сильно осмысленным", — сказала Радионова.

Она отметила, что в этой ситуации отчеты бизнеса по ESG выглядят комплиментарно.

По мнению Радионовой, крупнейшие консалтинговые компании (PwС, Deloitte, EY, KPMG) должны обращать внимание на претензии Росприроднадзора к их клиентам и понимать, что не может быть положительного отчета по ESG. Она пригласила консалтинговые компании к изучению информации о компаниях, которая есть у ведомства.