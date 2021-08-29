МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Россиянам рассказали, как не попасться на удочки мошенников в самую горячую пору интернет-шопинга, пишет "Российская газета". "Ашан" закрыл треть своих магазинов в России

"Конец лета — горячая пора распродаж, а также время для покупок одежды и товаров для школьников. Некоторые и до пандемии привыкли покупать вещи в Сети, а уж во время карантина многие пользователи интернета с удовольствием (или вынужденно) освоили онлайн-шопинг", — пишет издание.

В основе практически всех преступлений в интернете лежит фишинг. Это поддельные сайты, которые создаются с целью получения персональных данных граждан.

Первая уловка, на которую рискуют попасть россияне на интернет-шопинге — акция-ликвидация.

Злоумышленники могут анонсировать специальные акции по наиболее популярным запросам. Издани приводит пример акций "Школьные рюкзаки со скидкой 60%" и созвучные с ним. С подобного рекламного объявления потенциальная жертва переходит на фишинговый сайт, где оформляет покупку. Человек вводит данные своей банковской карты и помимо стоимости товара с карты списываются и все остальные деньги.

Другая уловка — рассылка писем якобы от бренда. "На почту жертве приходит письмо якобы от известного бренда с каким-нибудь уникальным предложением, например, поучаствовать в "закрытой распродаже для своих", — пишет газета.

При этом и адрес отправителя, и дизайн письма очень схожи с предыдущими письмами знакомого и любимого магазина.

Заинтересованный посетитель переходит по ссылке и попадает на фишинговый сайт.

Третья схема связана с кешбэком и купонами.

"Сетевые аферисты создают фальшивые сайты-агрегаторы скидочных купонов и кешбэка. На товары и услуги от разных фирм якобы предлагаются скидки, но главное — при переводе денег с одной своей карты на другую предлагают приличный кешбэк. Для его получения нужно внести данные сразу двух своих карт. Таким образом мошенники получают информацию даже не по одной, а по двум картам жертвы и выводят деньги", — отмечает издание.

При этом схема обмана с купонами может быть оформлена и иначе. Злоумышленники создают мобильные приложения, в которых якобы аккумулируются скидки и акции брендов. Но в приложение может быть интегрировано вредоносное программное обеспечение. При его загрузке на смартфон мошенники получат доступ к управлению мобильным банком.