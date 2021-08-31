МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил коллективный иск более 140 трейдеров, пострадавших от отрицательных цен на нефтяные фьючерсы в апреле 2020 года, к Национальному клиринговому центру, в котором истцы требовали признать незаконной экспирацию (исполнение) фьючерса по отрицательной цене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Истцами также было заявлено требование о применении последствий недействительности сделки в виде возврата сумм, списанных с их брокерских счетов в результате исполнения контрактов. Акции российских компаний перешли к снижению

По словам представителя истца, речь идет о сумме порядка 280 миллионов рублей. "В удовлетворении иска отказать", — огласила резолютивную часть решения судья Екатерина Иванова.

Котировки фьючерсов на нефть WTI (с поставкой в мае) 20 апреля 2020 года впервые в истории упали до отрицательных значений, на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX, входит в группу СМЕ) они достигали минус 40,32 доллара за баррель.

На Мосбирже торги этим фьючерсом завершились раньше на отметке 8,84 доллара. А NYMEX по итогам продолжавшихся в тот день торгов определила цену исполнения (экспирации) контракта в минус 37,63 доллара.

Мосбиржа 21 апреля торги этим фьючерсом не проводила из-за неготовности брокерских и клиринговых систем к работе с отрицательными ценами, а цену экспирации взяла по обычному регламенту с NYMEX.

Представитель истца заявил, что участники торгов фьючерсом были введены ответчиком в заблуждение как относительно базового актива, являющегося предметом сделки, так и относительно параметров контракта.

По мнению истцов, реальным базовым активом являлся американский фьючерс, а не нефть.

Кроме того, трейдеры, исходя из внутренних документов Московской биржи и НКЦ, полагали, что минимальная цена контракта составляет 0,01 доллара, а отрицательная цена невозможна. Причинами потерь у трейдеров истцы считают не свои рыночные риски, а ошибки биржевой индустрии.

Представитель НКЦ заявил, что экспирация не отвечает критериям сделки и ее нельзя признать недействительной. Это наступление срока исполнения контракта и математический расчет обязательств сторон, пояснил ответчик. Правила спорного контракта он назвал стандартными для биржи – по таким принципам за последний год было заключено 152 миллиона сделок на 54 триллиона рублей.

"По сути, когда сейчас истцы оспаривают принцип формирования этого контракта, они ставят под угрозу функционирование всего срочного рынка Московской биржи", — заявил юрист НКЦ.

Арбитражный суд Москвы в настоящее время рассматривает еще один иск примерно той же группы истцов, связанный с теми же обстоятельствами, – о взыскании около 280 миллионов убытков с Московской биржи, НКЦ и чикагской биржи CME Group.

НКЦ – участник группы "Московская биржа" — выполняет функции клиринговой организации и центрального контрагента на российском финансовом рынке. С конца 2017 года НКЦ осуществляет деятельность в статусе небанковской кредитной организации.