МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 1 сентября составил 90 миллионов долларов, — эта неделя стала лучшей со времени июньского саммита России и США, говорится в обзоре компании BCS Global Markets. Бумаги российских компаний в основном дешевеют в Лондоне

На прошлой неделе был зафиксирован отток из фондов, инвестирующих в РФ, в размере 80 миллионов долларов.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Российские акции и облигации по итогам недели показали чистые притоки в размере 90 миллионов долларов против 80 миллионов долларов оттоков на предыдущей неделе. Это лучшая неделя со времени саммита между США и Россией, прошедшего в июне" — говорится в обзоре.