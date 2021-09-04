МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Правительство расширило перечень наиболее востребованных профессий в экономике России, сообщает пресс-служба кабмина.

"В России актуализировали перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, необходимых для модернизации и технологического развития экономики страны. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в обновлённый список добавлено 55 специальностей и 35 профессий, в том числе в таких сферах, как: робототехника, логистика, медицина, сельское хозяйство, строительство, туризм. Также в перечне есть специальности из соцсферы и сферы обслуживания.

По данным в пресс-службы, в числе специальностей, добавленных в перечень: "Дошкольное образование", "Сестринское дело", "Лечебное дело", "Агрономия", "Аддитивные технологии", "Гостиничное дело", "Эксплуатация беспилотных авиационных систем", "Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома". А в числе профессий: "Графический дизайнер", "Дефектоскопист", "Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства", "Мастер растениеводства", "Мастер общестроительных работ", "Лепщик-модельщик архитектурных деталей".

Сообщается, что студенты, обучающиеся указанным профессиям и специальностям, могут претендовать на стипендии правительства. Они ежегодно назначаются за достижения в учебной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности в качестве дополнительного поощрения. Победителям выплачивают до 4 тысяч рублей ежемесячно. Всего предусмотрено 5 тысяч стипендий на каждый учебный год.

"Прежний перечень был утверждён в 2014 году. С тех пор многое изменилось. Например, были введены новые федеральные образовательные стандарты для среднего профессионального образования, в том числе по приоритетным специальностям в ведущих отраслях экономики. А часть профессий потеряла актуальность, приём на них был прекращён", — отметили в сообщении.

Подчеркивается, что решение поможет повысить престиж специальностей среднего профобразования, а также будет стимулировать молодежь к самореализации в наиболее перспективных и востребованных отраслях экономики.