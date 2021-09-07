МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Цена биткоина продолжит недавний рост и устремится к отметке 60 тысяч долларов на фундаментальных факторах развития рынка цифровых финансовых активов, а не просто вследствие того, что Сальвадор дал статус платежного средства этой криптовалюте, сказал РИА Новости аналитик 8848 Invest Александр Копытов. Цена биткоина приблизилась к $53 тысячам

Сегодня в Сальвадоре вступил в силу закон о том, что биткоин может быть использован как платежное средство наравне с долларом. Сальвадор стал первой в мире страной, легализовавший биткоин в качестве платежного средства. На этих новостях цена криптовалюты почти достигла 53 тысяч долларов, но затем несколько откатилась — к 51 тысяче.

"В ближайшее время биткоин должен уйти к отметке 60 000 долларов, но это связано с фундаментальными факторами развития рынка цифровых финансовых активов, а не с решением Сальвадора", — полагает Копытов.

"Принятие Сальвадором закона о биткоине уже отразилось на курсе криптовалюты. Более того, движение было плавным, по мере приближения к дате вступления закона в силу. В целом, для страны, функционирующей в долларовой системе координат, добавление столь волатильной валюты несет свои риски", — считает эксперт. Копытов добавляет, что Международный валютный фонд (МВФ) уже отреагировал негативно и отказал Сальвадору в очередном кредите. В Кремле исключили признание биткоина в России

При этом биткоин — прямая угроза доллару как резервной валюте и ведет к дедолларизации мировой экономики, полагает он.

"Это хоть и малая по капитализации, но тем не менее угроза для ведущих экономик. А значит, каждая страна будет взвешивать все за и против данного решения… Вопросов сейчас больше чем ответов", — полагает Копытов. Поэтому эксперт считает, что другие страны будут скорее наблюдать за этим экспериментом, нежели присоединятся к нему.

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