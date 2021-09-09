МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Сбербанк обнаружил новую схему мошенничества: якобы от имени портала госуслуг россиянам сообщают об откреплении от поликлиники из-за технической ошибки, предлагают пройти повторную регистрацию на поддельном сайте сервиса и оплатить пошлину — однако персональные данные, деньги, логин и пароль для входа на настоящий сайт госуслуг уйдут мошенникам, рассказал РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов. Средние цены на бензин и дизтопливо в России снизились впервые за год

"Мошенники пишут потенциальным жертвам от имени "Госуслуг", что они были откреплены от поликлиники из-за технической ошибки. Злоумышленники подчёркивают, что в непростой эпидемиологической ситуации необходимо как можно скорее прикрепиться к медучреждению заново", — сказал он.

При этом для этого уже сразу в письме предлагается пройти по ссылке на сайт-двойник госуслуг. Там человеку предлагают заполнить анкету, выбрать нужную поликлинику, а потом оплатить пошлину, которая как правило не превышает пары тысяч рублей. Однако и данные, и деньги окажутся у мошенников.

"Но эта потеря — ещё не самая страшная: жертва может предоставить злоумышленникам доступ к своему личному кабинету на реальных "Госуслугах". Если в "анкете" человек укажет свой логин и пароль, злоумышленники зайдут в профиль, где хранятся многие персональные данные. А с их помощью преступники могут оформить кредит или микрозайм", — предупреждает он.

Кузнецов посоветовал при заходе на сайт госуслуг всегда проверять его адрес в браузере, а если пришло подобное письмо, то лучше просто позвоните в свою поликлинику. Годовая инфляция в России замедлилась

"Помните, что прикрепление к государственной поликлинике всегда бесплатно, за него не нужно платить ни комиссию, ни пошлину. Если вы всё же оставили свои данные на фишинговом сайте, срочно измените пароль от личного кабинета "Госуслуг" и сообщите техподдержке портала о мошенниках. А чтобы защитить себя от возможной кражи пароля, настройте в личном кабинете на "Госуслугах" вход с подтверждением по sms: не только по паролю, но и по одноразовому sms-коду", — рекомендует замглавы Сбербанка.