МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Российские семьи тратят в среднем 22% бюджета на обучение детей, при этом большая часть родителей не считает, что инвестиции в образование и развитие детей должны окупиться, рассказали РИА Новости эксперты компании "СберСтрахование жизни". Мишустин призвал повышать финансовую грамотность россиян

"В среднем 22% бюджета российских семей составляют расходы на обучение детей. Большего всего (четверть бюджета) на обучение тратят москвичи и петербуржцы. Доля расходов на образование детей в Астрахани и Краснодаре составляет почти столько же, что и в мегаполисах — по 23,8% и 23,3% соответственно. В целом по стране затраты на обучение занимают не менее пятой части финансовых расходов семей (в Хабаровске — 23,3%, в Ростове-на-Дону — 23,2%, в Омске — 22,6%, в Красноярске — 21,4%)", — подсчитали эксперты.

При этом размер своих вложений в образование и развитие детей считает достаточным 27% опрошенных. Большая часть респондентов (55%) хотела бы вкладывать в обучение детей больше, а 18% — планируют вкладывать больше в дальнейшем, также отмечают в эксперты.

"Несмотря на значительные вложения в обучение, большая часть родителей не считает, что инвестиции в образование и развитие детей должны окупиться. 37% участников заявили, что вложения в образование и развитие детей не должны окупаться, это вопрос не денег, а человеческого развития. 32% родителей ожидают возврата инвестиций в виде морального удовлетворения от успехов детей. 16% россиян считают, что эти вложения вообще не окупятся, а 14% надеются на окупаемость в виде помощи от детей в старости", — рассказали в компании. Россияне стали меньше тратить на поход в кино

В целом россияне предпочли бы исключительно бесплатное образование (средняя цифра по стране — 74%). В большей степени подобного мнения придерживаются люди старшего поколения (81% респондентов в возрасте от 50 лет и старше, 76% — участники опроса в возрасте от 30 до 50 лет). Среди молодого поколения (18‒30 лет) за бесплатное образование высказалось 62%.

СК "Сбербанк страхование жизни" ("СберСтрахование жизни") — дочерняя компания Сбербанка, специализирующаяся на программах рискового, накопительного и инвестиционного страхования жизни. Объём собранной страховой премии за 2020 год составил 107 миллиардов рублей (по данным ОСБУ). Активы компании по состоянию на 31 декабря 2020 года — 551,9 миллиарда рублей, страховые резервы — 484,4 миллиарда рублей.