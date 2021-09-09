МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 за сутки в РФ выросло на 18 380, до 7 084 284, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 18 380 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1375 (7,5%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

За все время пандемии в стране зарегистрировано 7 084 284 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,26%. Эксперты решат, как совмещать прививки от гриппа и коронавируса

Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен в Москве, он составил 0,11%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва — 0,11%, 2. Московская область — 0,12%, 3. Республика Бурятия — 0,13%", — говорится в сообщении.

За сутки в России выписаны 19 639 человек после COVID-19, за все время от болезни выздоровели 6 340 151, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 639 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России — 6 340 151", — говорится в сообщении.

В частности, в Подмосковье — 1788, Москве — 1461, Санкт-Петербурге — 1138.

За сутки в России подтверждены 794 смерти с COVID-19, за все время — 190 376, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки подтверждено 794 смерти… За весь период по России умерло 190 376 человек", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве скончались 52 человека, в Свердловской области — 34, в Краснодарском крае — 31.