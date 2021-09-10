МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Россия и Белоруссия договорились разработать до июля 2022 года принципы работы объединенного рынка газа союзного государства. Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министров двух стран Михаила Мишустина и Романа Головченко, опубликованном на сайте правительства РФ. Мишустин прокомментировал перспективы российско-белорусских отношений

"Стороны договорились о координации действий в части формирования цен на российский газ для белорусской стороны на 2022 год, а также разработке принципов функционирования и регулирования объединенного рынка газа союзного государства (к июлю 2022 года)", — говорится в заявлении.

Президент России Владимир Путин после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в четверг заявил, что документ о создании объединённого рынка газа России и Белоруссии будет подписан до 1 декабря 2023 года.

Также страны договорились о гармонизации правил открытия банковских счетов резидентами в банках-нерезидентах и проведения валютных операций, говорится в совместном заявлении глав правительств РФ и Белоруссии.

"Стороны договорились о гармонизации правил открытия банковских счетов резидентами в банках-нерезидентах, проведения валютных операций, а также требований к репатриации валютной выручки", — сказано в заявлении, опубликованном на сайте правительства РФ. Песков прокомментировал возможность создания валюты Союзного государства

Кроме того, Россия и Белоруссия договорились о гармонизации регулирования финрынка в целом и создании единых принципов страхования вкладов.

"Союзными программами предусмотрены следующие магистральные направления Союзного строительства… Гармонизация норм регулирования кредитных и некредитных финансовых организаций, а также финансового рынка в целом, включая обеспечение создания единых принципов страхования вкладов", — сказано в сообщении.

Указывается, что стороны договорились о гармонизации регулирования финансового рынка, в частности лизинговых организаций и микрофинансовых институтов, а также о взаимном допуске банковских и страховых организаций на финансовые рынки Союзного государства.