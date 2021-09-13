МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Цена газа на европейском рынке поставила очередной рекорд, превысив 740 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов.

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в начале понедельничной торговой сессии составляла 713,1 доллара за тысячу кубометров, к 10.30 мск достигла отметки в 730 долларов, а к 13.36 увеличилась до 741,2 доллара за тысячу кубометров.