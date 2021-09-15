МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Остановка поставок французской электроэнергии привела к скачку цен на электроэнергию и газ в Великобритании. Пожар также привел к временной остановке движения поездов Eurostar между Францией и Великобританией в среду, сообщает Bloomberg. В Британии оценили угрозу от роста цен на газ

Передача электроэнергии из Франции в Великобританию по кабелю IFA-1 мощностью 2000 мегаватт прекратились сразу после полуночи, сообщили агентству представители оператора британских электросетей National Grid. По данным пожарно-спасательной службы Кента, пожарные борются с пламенем с середины ночи, но к середине дня 15 сентября от подстанции еще поднимался дым.

Великобритания является нетто-импортером электроэнергии, а Франция — ее крупнейшим поставщиком. "Отключение электроэнергии приведет к повышению цен на электроэнергию в Великобритании, — заявил агентству Bloomberg партнер Hartree Partners LP Адам Льюис. — Это также, вероятно, ужесточит ситуацию на газовых рынках, поскольку Великобритании придется заменить импорт собственной генерацией, для чего понадобятся дополнительные закупки топлива".

К середине дня в среду цена на газ в Европе стоимость подскочила сразу на 17,27% и побила очередной рекорд, впервые в истории достигнув отметки 950 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов ICE Futures.