МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России выросло за минувшие сутки на 19 594 до 7 214 520, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 19 594 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 611 (8,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Всего за время пандемии в стране зарегистрировано 7 214 520 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,27%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Москве (2479), Санкт-Петербурге (1653), Подмосковье (768), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Распределение по субъектам: Москва — 2479, Санкт-Петербург — 1653, Московская область — 768", — говорится в сообщении.

За сутки в РФ выписаны 17 326 человек после COVID-19, за все время — 6 452 398, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 326 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России — 6 452 398", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве выписаны 1469 человек, в Санкт-Петербурге — 1017, в Подмосковье — 829.

Помимо этого в оперштабе сообщили, что за сутки в Москве госпитализированы 647 пациентов с COVID, на ИВЛ находятся 258 человек, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве выявлено 2 479 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 647 человек. На ИВЛ находятся 258 человек. В городе выздоровели ещё 1 469 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 469 620", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в столице скончались 45 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Также отмечается, что за сутки в России подтверждены 794 смерти с COVID-19, за все время пандемии — 195 835, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки подтверждено 794 смерти… За весь период по России умерло 195 835 человек", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве за сутки скончались 45 пациентов с коронавирусом, в Санкт-Петербурге — 39, в Свердловской области — 36.