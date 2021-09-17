МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ.  В Москве и центральной части России открылись участки для голосования на выборах.

Согласно решению Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, в этом году выборы будут проходить в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Сообщается, что избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 каждый день.

На единый день голосования назначено свыше 4,4 тысячи избирательных кампаний всех уровней во всех 85 субъектах Российской Федерации, на них заместят более 31 тысячи мандатов.

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Зампред Московского городской избирательной комиссии Дмитрий Реут рассказал РИА Новости о том, что 17 сентября в Москве откроется 3 486 участков, в том числе четыре ковидных госпиталя и три УИК дистанционного электронного голосования. "Участки в стационарах и ковидных госпиталях будут работать один день, а именно 19 сентября, остальные участки будут открыты все три дня", — отметил он.

По всей стране откроются почти 96 тысяч избирательных участков, 93,5 тысячи из них постоянных, а также около 2,5 тысячи участков, образованных в местах временного пребывания избирателей. Проголосовать смогут и пациенты больниц, находящихся с коронавирусом в "красных зонах".

ЦИК также решила, что жители семи регионов получат возможность воспользоваться дистанционным электронным голосованием. Так, в столице оно пройдет на собственной платформе, а в шести других регионах — на федеральной. Это город Севастополь, а также Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области. В том числе проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг могут россияне, проживающие в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Россиянам нужно будет определить новый состав Госдумы. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Кроме выборов депутатов Госдумы, в 46 регионах пройдут выборы в органы государственной власти субъектов Российской Федерации: в девяти субъектах выберут высших должностных лиц, в 39 регионах — депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти. Также состоятся выборы муниципального уровня.

В этом году этап регистрации кандидатов на выборах всех уровней прошли 23 политические партии, которые выдвинули почти 74 тысячи зарегистрированных кандидатов. Согласно данным ЦИК, в лидеры по количеству зарегистрированных кандидатов вышли парламентские партии. Из непарламентских наиболее активно участвуют в выборах "Партия пенсионеров" и "Коммунисты России".

В состав 14 зарегистрированных федеральных списков кандидатов, выдвинутых партиями, в итоге включены 3 812 кандидатов. В одномандатных избирательных округах зарегистрированы 2 020 кандидатов, 10 из которых самовыдвиженцы.

По результатам жеребьевки, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.