МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. В Москве и центральной части России открылись участки для голосования на выборах.

Согласно решению Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, в этом году выборы будут проходить в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Сообщается, что избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 каждый день.

На единый день голосования назначено свыше 4,4 тысячи избирательных кампаний всех уровней во всех 85 субъектах Российской Федерации, на них заместят более 31 тысячи мандатов. Глава Банка России прокомментировала вакцинацию от коронавируса в стране

Зампред Московского городской избирательной комиссии Дмитрий Реут рассказал РИА Новости о том, что 17 сентября в Москве откроется 3 486 участков, в том числе четыре ковидных госпиталя и три УИК дистанционного электронного голосования. "Участки в стационарах и ковидных госпиталях будут работать один день, а именно 19 сентября, остальные участки будут открыты все три дня", — отметил он.

По всей стране откроются почти 96 тысяч избирательных участков, 93,5 тысячи из них постоянных, а также около 2,5 тысячи участков, образованных в местах временного пребывания избирателей. Проголосовать смогут и пациенты больниц, находящихся с коронавирусом в "красных зонах".

ЦИК также решила, что жители семи регионов получат возможность воспользоваться дистанционным электронным голосованием. Так, в столице оно пройдет на собственной платформе, а в шести других регионах — на федеральной. Это город Севастополь, а также Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области. В том числе проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг могут россияне, проживающие в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Россиянам нужно будет определить новый состав Госдумы. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Кроме выборов депутатов Госдумы, в 46 регионах пройдут выборы в органы государственной власти субъектов Российской Федерации: в девяти субъектах выберут высших должностных лиц, в 39 регионах — депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти. Также состоятся выборы муниципального уровня.

В этом году этап регистрации кандидатов на выборах всех уровней прошли 23 политические партии, которые выдвинули почти 74 тысячи зарегистрированных кандидатов. Согласно данным ЦИК, в лидеры по количеству зарегистрированных кандидатов вышли парламентские партии. Из непарламентских наиболее активно участвуют в выборах "Партия пенсионеров" и "Коммунисты России".

В состав 14 зарегистрированных федеральных списков кандидатов, выдвинутых партиями, в итоге включены 3 812 кандидатов. В одномандатных избирательных округах зарегистрированы 2 020 кандидатов, 10 из которых самовыдвиженцы.

По результатам жеребьевки, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.