МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. На электронное голосование в Москве идут небольшие DDoS-атаки. Об этом сообщил СМИ руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов. За час в столице дистанционно проголосовали более 13 тысяч избирателей

"У нас одновременно идут DDoS-атаки, может быть, не очень огромные, но, тем не менее, фронтальные", — отметил он.

По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.

Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах — Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.