В Москве рассказали о DDOS-атаках на портал дистанционного голосования
Глава штаба наблюдателей Венедиктов: в столице происходят DDOS-атаки на портал онлайн-голосования
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МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. На электронное голосованиев Москве идут небольшие DDoS-атаки. Об этом сообщил СМИ руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов.
"У нас одновременно идут DDoS-атаки, может быть, не очень огромные, но, тем не менее, фронтальные", — отметил он.
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.
Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах — Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
https://1prime.ru/News/20210917/834727900.html
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