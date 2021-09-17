МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Некоторое время назад департамент здоровья Эстонии принял решение разрешить прибывающим в страну людям подтверждать свою инфекционную безопасность любыми вакцинами, официально используемыми в разных странах. "Эстония признает те вакцины, которые признаны исходной страной", отметил депздрав. В Эстонии для вакцинации от COVID-19 используются четыре вакцины: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen.

"Соответствующее решение департамента здоровья Эстонии распространяется на вакцину "Спутник V", — сказали РИА Новости в посольстве в Москве.

Фактически на практике данное решение означает, что гражданам России, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19 и достигли максимальной защиты после последней дозы вакцины, если с этого момента прошло не более года (и которые представляют свидетельство об этом, выданное компетентным органом), будет разрешен въезд в Эстонию", — пояснили в эстонской дипмиссии.