МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 20 329, до 7 254 754, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 20 329 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1644 (8,1%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

За все время пандемии в стране зарегистрировано 7 254 754 случая заболевания. Темп прироста составил 0,28%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 2746, Петербурге — 1791, Подмосковье — 915, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Распределение по субъектам: Москва — 2746, Санкт-Петербург — 1791, Московская область — 915", — говорится в сообщении. Врачи объяснили, как не перепутать коронавирус с гриппом или ОРВИ

За сутки в РФ после лечения от COVID-19 выписаны 16 247 человек, за все время — 6 485 264, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 247 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России — 6 485 264", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве выписали 1280 человек, в Санкт-Петербурге — 1128, Подмосковье — 867.

За сутки в России подтверждено 799 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 197 425, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки подтверждено 799 смертей… За весь период по России умерло 197 425 человек", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве — 51, Санкт-Петербурге — 36, Свердловской области — 36.