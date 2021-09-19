МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 20 174, до 7 274 928, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 20 174 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 595 (7,9%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

За все время пандемии в стране зарегистрировано 7 274 928 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,28%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве, Петербурге и Подмосковье — соответственно 2 376, 1 834 и 1 004, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Распределение по субъектам: Москва — 2 376 (случаев заражения за последние сутки), Санкт-Петербург — 1 834, Московская область — 1 004", — говорится в сообщении.

За сутки в РФ после лечения от COVID-19 выписаны 13 418 человек, за все время — 6 498 682, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 13 418 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России — 6 498 682", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве выписали 1215 человек, в Подмосковье — 768, в Санкт-Петербурге — 501.

Также за сутки в России подтверждено 793 смерти пациентов с COVID-19, за все время — 198 218, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки подтверждено 793 смерти… За весь период по России умерло 198 218 человек", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве скончались 49 человек, в Санкт-Петербурге — 40, Свердловской области — 37.