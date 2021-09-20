МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Цена газа на фьючерсном рынке Европы после открытия торгов растет более чем на 8% и находится выше 850 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. Медь дешевеет на корпоративных новостях из Китая

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги на уровне 790,6 доллара за тысячу кубометров, а в 9.42 мск находилась на уровне 860,2 доллара, продемонстрировав рост более чем на 8%.

Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжает колебаться. В ходе торговой сессии 15 сентября котировки достигали рекордных 963,9 доллара. На торгах в четверг цены снизились более чем на 10%, а в пятницу выросли на 4,6%, до 807,1 доллара за тысячу кубометров.

Ранее директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко отмечал, что динамика цен на газ будет зависеть в основном от двух факторов: погоды и поставок со стороны "Газпрома", которые могут вырасти после запуска газопровода "Северный поток-2".