МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Утром в понедельник, 20 сентября, самая популярная в мире криптовалюта обновила локальный минимум на отметке в $45,1 тысячи,пишет РБК со ссылкой ан данные торгов. Турчак: "Единая Россия" получает 315 мандатов в Думе

По состоянию на 9:50 по московскому времени биткоин торгуется на уровне в $45,5 тысячи, за последние сутки монета подешевела на 5%.

Рыночная капитализация актива опустилась ниже отметки в $860 миллиардов при суточных объемах торгов в $27,7 миллиарда.

За прошедшие сутки подешевели и альткоины:

Ethereum потерял 7%, до $3,1 тысячи,



курс Cardano снизился на 9% и составил $2,17.



При этом доля биткоина на рынке вновь превысила 40% и достигла 40,9%. Доля Ethereum составила 17,9%.

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