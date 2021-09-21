МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Минтруд подготовил проект плана по выявлению теневой занятости и ее легализации, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России

Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда, мероприятия прошло в формате видеоконференции.

"Минтруд представил проект плана мероприятий по выявлению теневой занятости и ее легализации, который был разработан в рамках поручения президента России", — говорится в сообщении.

Согласно нему, по итогам рассмотрения данного вопроса Минтруду поручено доработать план мероприятий и обеспечить его согласование с полномочными представителями президента России в федеральных округах, заинтересованными ведомствами, государственными внебюджетными фондами и организациями.

Минтруд также внесет его в правительство для последующего рассмотрения на заседании рабочей группы.