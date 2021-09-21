МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Российские компании по итогам августа накопили максимальный уровень средств в иностранной валюте с марта 2017 года — 170,5 миллиарда в долларовом эквиваленте, следует из анализа РИА Новости, проведенного на основе данных ЦБ. Такую динамику управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин объяснил курсом рубля, высокими ценами на углероды и металлы и консервативными настроениями компаний. Россияне скопили на счетах рекордный объем валюты

Согласно данным ЦБ, средства корпоративных клиентов банков в иностранной валюте в прошлом месяце выросли на 4,7%, или на 7,7 миллиарда в долларовом эквиваленте. При этом валюта на депозитах увеличилась на 1% — до 104,1 миллиарда долларов, а на текущих счетах — на 11,2%, до 66,4 миллиарда долларов.

"В августе курс рубля по отношению к доллару достигал минимальных значений, что стимулировало компании к покупке валюты. Кроме того, большинство компаний сейчас настроены очень консервативно с точки зрения инвестирования в развитие – большие ожидания следующих волн коронавируса. Поэтому свободные денежные потоки начинают "оседать" на валютных счетах вместо инвестирования", — пояснил Гришунин.

Высокие цены на нефть, газ и металлы также способствуют притоку валюты в страну, а поскольку компаниями взята "инвестиционная пауза", эти все деньги оседают на валютных счетах. Компании также предпочитают не инвестировать эти средства в рынок ценных бумаг, так как рынок сейчас очень дорогой и существует высокая неопределенность о его дальнейшем поведении. Российские банки рекордно нарастили вложения в ценные бумаги

Наконец, для многих компаний долларовые накопления являются лучшей защитой от инфляции и возможного сворачивания программ количественного смягчения в развитых странах, которое может привести к укреплению доллара по отношению к рублю, добавил Гришунин.

"Если инвестиционная пауза продлиться до конца года (а для начала новых проектов нужна определенность спроса и время на запуск), а инфляционные и девальвационные настроения усилятся, то компании продолжат накапливать средства на валютных счетах", — поделился прогнозом эксперт.