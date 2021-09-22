МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Климатические риски все сильнее влияют на российскую экономику, при этом в прошлом веке Россия действовала без оглядки на энергозатраты, поэтому энергопереход будет не простым для нее, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Набиуллина назвала сроки снижения инфляции до 4%

"Климатические риски все сильнее влияют на экономику – и через прямые последствия от изменения климата — чаще случаются природные катаклизмы, и через ужесточение регулирования в других странах и изменение структуры энергопотребления. Наша страна, обладая огромными запасами энергоносителей, в ХХ веке строила свою экономику без оглядки на энергозатраты. Для нас энергопереход будет не простым", — сказала она, выступая в Совете Федерации.

Энергопереход – мировая трансформация энергетики от ископаемых к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Он тесно связан с декарбонизацией – снижением выбросов парниковых газов при производстве. Многие страны мира, особенно западные, поставили себе задачу снизить объем таких выбросов, то есть сделать экономику углеродно нейтральной, к 2050 году.

Набиуллина на прошлой неделе заявила, что энергопереход российской экономики является сверхамбициозной задачей и потребует большой системной работы властей, а также активной и ответственной позиции банков и бизнеса, однако такая трансформация может стать новой точкой роста для банковской системы.

Банк России опубликует рекомендации для финансовых организаций по учету климатических рисков в середине следующего года, добавила глава регулятора. "В конце этого года мы опубликуем консультативный доклад об учете климатически рисков финансовыми организациями и подходах Банка России к их регулированию. После этого в середине следующего года мы планируем опубликовать уже рекомендации для участников рынка", — сказала она.