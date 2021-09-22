МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Статистика последних месяцев свидетельствует о переходе экономики России к стагнации, сообщается в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) "Анализ макроэкономических тенденций". Стагнация, или даже небольшой коррекционный спад, наблюдается в промышленности, строительстве и на транспорте. Набиуллина оценила влияние климатических рисков на российскую экономику

"Объем выпуска стагнирует второй месяц подряд (за июнь-июль объем выпуска сократился на 0,3% с поправкой на сезонность), — утверждают экономисты ЦМАКП со ссылкой на данные Росстата. — К соответствующему периоду 2019 г. индекс производства уменьшился со 103,2% в мае до 100,7% в июле". За два последних месяца, по оценкам ЦМАКП, выпуск промышленной продукции снизился на 1,7%.

Объём электропотребления, отражающий производственную активность большинства секторов экономики, в августе остался на уровне предшествующего месяца (после небольшого роста в июле по сравнению с июнем). "Грузооборот (без учета трубопроводного транспорта) в июле продолжил понижательную динамику и фактически вернулся к докризисному уровню, после локального перегрева в предшествующие месяцы, связанного с реализацией отложенного спроса, — указывается докладе. — На ближайшей перспективе сильных факторов роста не просматривается, высоковероятна стабилизация".

При этом сезонно скорректированный индекс деловой активности IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей продолжил снижаться и устойчиво закрепился в зоне негативных оценок. "Разочарование менеджмента компаний в перспективах роста может стать самостоятельным фактором негативной инвестиционной и деловой активности", — предупреждают экономисты. Исследование: Россия за пандемию лишилась 660 тысяч богатых семей

Несмотря на улучшение ситуации на рынке труда (уровень безработицы упал почти до исторически минимальных значений, спрос на рабочие места вышел на "доковидный" уровень ноября 2019 г.), а также рост объемов экспорта и импорта, "однозначно можно сделать вывод о том, что фаза "постковидного подъёма" в промышленности завершилась", констатируется в докладе ЦМАКП.