Эксперты заявили о стагнации российской экономики
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Статистика последних месяцев свидетельствует о переходе экономики России к стагнации, сообщается в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) "Анализ макроэкономических тенденций". Стагнация, или даже небольшой коррекционный спад, наблюдается в промышленности, строительстве и на транспорте.
"Объем выпуска стагнирует второй месяц подряд (за июнь-июль объем выпуска сократился на 0,3% с поправкой на сезонность), — утверждают экономисты ЦМАКП со ссылкой на данные Росстата. — К соответствующему периоду 2019 г. индекс производства уменьшился со 103,2% в мае до 100,7% в июле". За два последних месяца, по оценкам ЦМАКП, выпуск промышленной продукции снизился на 1,7%.
Объём электропотребления, отражающий производственную активность большинства секторов экономики, в августе остался на уровне предшествующего месяца (после небольшого роста в июле по сравнению с июнем). "Грузооборот (без учета трубопроводного транспорта) в июле продолжил понижательную динамику и фактически вернулся к докризисному уровню, после локального перегрева в предшествующие месяцы, связанного с реализацией отложенного спроса, — указывается докладе. — На ближайшей перспективе сильных факторов роста не просматривается, высоковероятна стабилизация".
При этом сезонно скорректированный индекс деловой активности IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей продолжил снижаться и устойчиво закрепился в зоне негативных оценок. "Разочарование менеджмента компаний в перспективах роста может стать самостоятельным фактором негативной инвестиционной и деловой активности", — предупреждают экономисты.
Несмотря на улучшение ситуации на рынке труда (уровень безработицы упал почти до исторически минимальных значений, спрос на рабочие места вышел на "доковидный" уровень ноября 2019 г.), а также рост объемов экспорта и импорта, "однозначно можно сделать вывод о том, что фаза "постковидного подъёма" в промышленности завершилась", констатируется в докладе ЦМАКП.
https://1prime.ru/News/20210922/834762830.html