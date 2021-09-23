МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Нередко при покупке мобильного телефона продавцы предлагают "в нагрузку" дополнительные опции и аксессуары. При этом они пользуются тем, что люди не знают настоящей стоимости чехла или защитного экрана и не могут разобраться в условиях навязанной страховки от кражи, рассказал "Прайм" аналитик Telecom Daily Илья Шаталин. Google осенью представит смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro

По его словам, продажа дополнительных товаров и услуг нередко составляет основной доход менеджеров по продажам. Навязать их удается тем, кто элементарно не в курсе, сколько реально может стоить чехол, защитное стекло на экран или наушники. Таким покупателям предлагают аксессуары втридорога, хотя в интернете их можно спокойно купить по вполне приемлемым ценам.

"Например, многим навязывают страховку от кражи телефона. Вроде, на первый взгляд, полезная услуга. Вот большинство клюет на эту приманку, соглашаясь заплатить деньги, не вникая при этом в условия договора. А там собака и зарыта. В договоре страхования есть условие, согласно которому стоимость телефона будет возвращена только если кража была совершена из квартиры. Для этого в подтверждение потребуют принести справку из милиции. Абсурдность и надуманность подобного требования очевидна любому. Кто будет оставлять мобильный телефон дома, если его специально покупают, чтобы всегда носить с собой. А иначе зачем он нужен? Понятно, что договор составлен специально с таким расчётом, чтобы страховой случай никогда не наступил", — говорит Шаталин.

По словам эксперта, страховка может пригодиться в том случае, если она распространяется, например, на разбитое стекло, хотя и здесь, возможно, проще купить новое. То же касается гарантийного ремонта — если по условиям договора работа бесплатная, то запчасти и прочие комплектующие могут стоить вдвое дороже обычного. Эксперт объяснил, почему современные смартфоны "одноразовые"

Предложения настроить телефон, установить "пакет программного обеспечения" — еще один распространенный способ выманить побольше денег у покупателя. "Порой за безумные деньги предлагается установить на телефон такие элементарные вещи, с каким может легко справиться любой пользователь — обычные бесплатные плееры, файловые менеджеры, приложения соцсетей и онлайн-банкинга", — рассказывает Шаталин.

Эксперт советует приобретать телефоны и аксессуары к ним онлайн, а если опасаетесь получить "кота в мешке" — выбирайте варианты с доставкой заказа в пункты выдачи. Там можно сразу проверить работоспособность устройства.